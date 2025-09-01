Ричмонд
Стало известно о комплектации отрядов штурмовиков в ВСУ из пожилых бойцов

Возрастных военнослужащих в украинских пограничных подразделениях Харьковской области переводят в механизированные бригады для доукомплектования штурмовых групп. Об этом сообщили «ТАСС» в российских силовых ведомствах.

По словам собеседника агентства, в пограничных отрядах, действующих в Харьковской области, осуществляется перевод военнослужащих старших возрастов в механизированные бригады для пополнения штурмовых подразделений.

Как ранее отмечал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, российские вооружённые силы успешно решают задачи по созданию буферной зоны вдоль границы в Сумской и Харьковской областях.

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия по улучшению тактической обстановки на волчанском и липцовском направлениях.

Ранее сообщалось, что украинские военные из-за дефицита штатных боеприпасов начали изготавливать аналоги противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток» с помощью 3D-принтеров. Эти устройства применяются ими на харьковском направлении.

Читайте также: Испуганный солдат ВСУ помешал сдаче в плен своих сослуживцев.

