Гленн Дизен: в США возмущены тем, что Индия выбрала не их, а Китай и Россию

По его словам, американские власти расценили выбор Индии как несправедливый и пытаются поставить страну перед выбором «мы» или «они», тогда как Китай и Россия не используют подобных ультиматумов. В итоге Индия отстаивает независимость и свободу формировать собственную внешнюю политику.