Гленн Дизен: в США возмущены тем, что Индия выбрала не их, а Китай и Россию

Как отмечается, Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику.

Источник: Аргументы и факты

В США выразили недовольство тем, что Индия сделала ставку на Китай и Россию, сообщает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его словам, американские власти расценили выбор Индии как несправедливый и пытаются поставить страну перед выбором «мы» или «они», тогда как Китай и Россия не используют подобных ультиматумов. В итоге Индия отстаивает независимость и свободу формировать собственную внешнюю политику.

27 августа вступили в силу дополнительные 25-процентные пошлины на импорт из Индии, введённые президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Индию для участия в саммите лидеров четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который должен пройти осенью.

