Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ШОС

Лидеры РФ и Таджикистана побеседовали перед фотографированием участников заседания ШОС.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перед заседанием Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие проходит в китайском городе Тяньцзине. Путин и Рахмон пообщались незадолго до церемонии фотографирования.

Напомним, 25-й саммит ШОС начался 31 августа. Его проведение займёт два дня. На заседание прибыли главы более двух десятков государств.

Также сообщалось, что в Тяньцзине Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил с ним последние российско-американские контакты.

