Путин пообщался с Рахмоном перед заседанием ШОС

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перед заседанием Совета лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Мероприятие проходит в китайском городе Тяньцзине. Путин и Рахмон пообщались незадолго до церемонии фотографирования.
Напомним, 25-й саммит ШОС начался 31 августа. Его проведение займёт два дня. На заседание прибыли главы более двух десятков государств.
Также сообщалось, что в Тяньцзине Владимир Путин провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил с ним последние российско-американские контакты.
