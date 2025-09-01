Ричмонд
Лукашенко заявил о поддержке расширения ШОС

Лукашенко поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров.

Источник: Reuters

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Шанхайской организации в Тяньцзине заявил, что Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров, сообщило агентство Белта.

Лукашенко отметил, что сегодня ШОС по праву считается одной из самых представительных и влиятельных международных организаций Евразии.

«Закономерно, что в организацию стремятся новые государства. Минск поддерживает расширение ШОС за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу “шанхайского духа”: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию», — заявил президент.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь 31 августа — 1 сентября, в нем принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты.
