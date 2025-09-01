Раскрыта суть неожиданного предупреждения Трампа о судьбе США без пошлин

Соединённые Штаты Америки рискуют превратиться в государство третьего мира в случае отмены действующих таможенных пошлин. Такое мнение выразил американский лидер Дональд Трамп в воскресенье на своей странице в социальной сети Truth Social.
По его словам, в экономику США благодаря тарифной политике будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Если судебное решение приведёт к отмене пошлин, практически все эти инвестиции и другие достижения будут немедленно утрачены, подчеркнул президент. Мы во многом станем страной третьего мира, без надежд на возвращение былого величия, заявил Трамп.
В другом посте он также отметил снижение цен, включая стоимость энергоносителей, при практическом отсутствии инфляции. И всё это — на фоне "великолепных пошлин, которые приносят триллионы долларов от стран, десятилетиями использовавших США, констатировал хозяин Белого дома.
Ранее Трамп сообщил, что введённые им тарифы на импорт сохраняют силу, несмотря на решение апелляционного суда, признавшего многие из этих мер неправомерными.
Напомним, что 1 августа 2025 года Дональд Трамп подписал указ о введении с 7 августа пошлин на товары из 69 стран. Ставка составит от 10% до 41%. Американский лидер также отметил, что граждане с низкими и средними доходами могут получить дивиденды от прибыли, которую США будут получать благодаря введению торговых пошлин.
