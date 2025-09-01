Раскрыта суть неожиданного предупреждения Трампа о судьбе США без пошлин

По его словам, в экономику США благодаря тарифной политике будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Если судебное решение приведёт к отмене пошлин, практически все эти инвестиции и другие достижения будут немедленно утрачены, подчеркнул президент. Мы во многом станем страной третьего мира, без надежд на возвращение былого величия, заявил Трамп.