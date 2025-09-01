Эстония не нашла признаков гибридной войны в пограничном инциденте на Нарве

Власти Эстонии не обнаружили в произошедшем в мае прошлого года пограничном инциденте на реке Нарва признаков «гибридной войны» со стороны Москвы. Об этом написал портал Delfi.
Ранее сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российских пограничников в демонтаже на реке Нарва 24 из 50 буев, разделяющих территории двух государств. Инцидент вызвал международный резонанс.
После проведения расследования эксперты пришли к выводу, что имела место не скоординированная акция России, а «локальная инициатива» российских пограничников на фоне затянувшегося технического спора между двумя странами.
Как писал сайт KP.RU, из-за размещения буев в водах реки возник спор по определению фарватера. Как утверждает эстонская сторона, ночью 23 мая 2024 года Россия намеренно сняла 25 фарватерных буев. Москва отрицала данную информацию и надеялась на совместное решение проблемы.