Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эстония не нашла признаков гибридной войны в пограничном инциденте на Нарве

Проведено расследования инцидента с демонтажем на реке Нарва 24 из 50 буев.

Источник: Комсомольская правда

Власти Эстонии не обнаружили в произошедшем в мае прошлого года пограничном инциденте на реке Нарва признаков «гибридной войны» со стороны Москвы. Об этом написал портал Delfi.

Ранее сотрудники береговой охраны Эстонии обвинили российских пограничников в демонтаже на реке Нарва 24 из 50 буев, разделяющих территории двух государств. Инцидент вызвал международный резонанс.

После проведения расследования эксперты пришли к выводу, что имела место не скоординированная акция России, а «локальная инициатива» российских пограничников на фоне затянувшегося технического спора между двумя странами.

Как писал сайт KP.RU, из-за размещения буев в водах реки возник спор по определению фарватера. Как утверждает эстонская сторона, ночью 23 мая 2024 года Россия намеренно сняла 25 фарватерных буев. Москва отрицала данную информацию и надеялась на совместное решение проблемы.