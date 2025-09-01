Премьер-министр Башкирии поздравил школьников и студентов с 1 сентября

В этом году за парты сядут более 500 тысяч учеников, из них 45 тысяч — первоклассники. Мы провели масштабную модернизацию 711 школ республики. Они получили современное оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины, технологии. На эти цели было выделено 203,5 млн рублей. На обеспечение учебниками— 1,2 млрд рублей, на бесплатное питание детей льготных категорий — 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд — средства регионального бюджета. Как итог — Башкортостан занял первое место в ПФО и четвертое в России по оснащенности учреждений среднего образования.