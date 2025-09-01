Премьер-министр Башкирии поздравил школьников и студентов с 1 сентября

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров в честь Дня знаний обратился к жителям республики.
"Сегодня 1 сентября, а значит школьные коридоры и классы вновь наполнятся детским смехом, прозвенят первые звонки. Мы постарались сделать все возможное, чтобы учебный год прошел для всех легко и продуктивно.
В этом году за парты сядут более 500 тысяч учеников, из них 45 тысяч — первоклассники. Мы провели масштабную модернизацию 711 школ республики. Они получили современное оборудование для кабинетов основ безопасности и защиты Родины, технологии. На эти цели было выделено 203,5 млн рублей. На обеспечение учебниками— 1,2 млрд рублей, на бесплатное питание детей льготных категорий — 2,3 млрд рублей, из них 1,2 млрд — средства регионального бюджета. Как итог — Башкортостан занял первое место в ПФО и четвертое в России по оснащенности учреждений среднего образования.
1590 школьных автобусов ежедневно перевозят 53 тысячи учеников. Особенно важно, чтобы такой транспорт работал без перебоев в сельской местности. Недавно 54 муниципальных района и 6 городских округов получили еще 208 новых автобусов.
Также в колледжах и вузах начнутся «пары» и веселая студенческая жизнь. Наши студенты готовы к учебе: колледжи республики примут 118 тысяч студентов, из них 30 тысяч — первокурсники. Их ждут на предприятиях различных отраслей экономики республики. 206 тысяч заявлений подано в вузы Башкортостана — на 25% больше, чем в прошлом году.
Четыре вуза республики участвуют в программе «Приоритет 2030». Активно ведется строительство современного студенческого кампуса в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Радий Хабиров поставил перед нами задачу сделать так, чтобы в Башкирии хотелось не только жить, но и учиться, не уезжая в другие регионы, и мы ее выполняем.
Дорогие друзья! Пусть новый учебный год станет временем ярких открытий, достижений и новых возможностей. Желаю всем учащимся успехов в освоении знаний, а педагогам и родителям — вдохновения и терпения. С Днем знаний!" — написал он в своих соцсетях.