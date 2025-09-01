Сентябрь 2025-го: какие изменения ждут казахстанцев

АСТАНА, 29 авг — Sputnik. Ряд новых законов и правил, вступающих в силу с 1 сентября 2025 года, коснутся вопросов управления жильем, безопасности на дорогах страны, налогового контроля и, конечно же, школьников и студентов.
Как изменится жизнь казахстанцев, рассказывает Sputnik Казахстан.
Возвращение за парты
С 1 сентября в Казахстане начинается очередной, 2025−2026 учебный год. Однако, первым днем учебы для школьников станет 2 сентября.
Дело в том, что 30 августа в стране отмечается День Конституции. Он является государственным праздником и, соответственно, выходным днем. С учетом того, что в 2025 году День Конституции выпадает на субботу, все казахстанцы, в том числе и школьники, получают один дополнительный выходной за счет переноса выходного дня на понедельник 1 сентября.
Официально учебный год продлится до 25 мая 2026-го. Дата проведения торжественных линеек школы теперь определяют самостоятельно. В новом учебном году за школьные парты сядут 370 тысяч учеников.
Новый стандарт образования в Казахстане
Апробацию нового государственного общеобразовательного стандарта образования — ГОСО начнут в ряде казахстанских школ уже с 1 сентября. По данным Минпросвета РК, новый стандарт был разработан «для повышения качества начального и среднего образования, актуализации основных положений в Казахстане». В работе над новым стандартом, которая длилась на протяжении двух лет, приняли участие эксперты, педагоги, представители НПО, родители и даже депутаты.
«В проекте ГОСО усилен ценностно-ориентированный подход в обучении и нормы по повышению инклюзивного подхода к образованию. Стоит отметить, что в рамках проекта нового ГОСО количество предметов и часов сохраняется», — отметили в министерстве просвещения Казахстана.
Также в ведомстве сообщили, что внедрение обучения работе с искусственным интеллектом отдельным предметом не запланировано: он будет интегрирован в каждый отдельный предмет, который уже есть в школьной программе. В Минпросвещения добавили, что по новому ГОСО, интегрированное обучение предметов предусмотрено только для школ, готовых к внедрению такого опыта. Остальные школы могут продолжать обучение по действующей схеме. Полная реализация запланирована на 2026−2027 год.
Единая программа воспитания «Адал Азамат»
С 1 сентября 2025 года во всех образовательных организациях Казахстана, включая частные школы, начнет действовать единая программа воспитания «Адал Азамат» («Честный гражданин»). Главная цель программы «Адал Азамат» — воспитание честного, трудолюбивого и ответственного гражданина. Основу воспитательной работы составят общенациональные ценности, партнерство школы, родителей и общества.
Впервые такие стандарты будут обязательны и для частных школ. Это позволит создать равные условия и обеспечить воспитательную работу по одним требованиям во всех уголках страны.
Для всех школ будет разработан единый визуальный стандарт. Интерьеры и экстерьеры будут оформляться так, чтобы атмосфера образовательного пространства отражала национальные воспитательные ценности и культуру.
В министерстве добавили, что работа в школах будет выстраиваться во взаимодействии с органами власти, правоохранительными органами, службами здравоохранения и внутренней политики.
«Каждая тема месяца будет логично связывать уроки и внеурочные мероприятия: справедливость, трудолюбие, патриотизм и так далее», — уточнили в ведомстве.
Школьное питание по новому стандарту
С начала учебного года в школах Казахстана вводится новый стандарт питания, направленный на повышение качества и безопасности еды. Он устанавливает строгие требования к качеству ингредиентов и процессу приготовления, расширяет меню с учетом диетических, медицинских и культурных особенностей, усиливает контроль за поставщиками и санитарными нормами. В мониторинге качества питания, через комиссии, смогут участвовать и родители школьников.
В министерстве просвещения считают, что, благодаря новому стандарту, школьники получат разнообразное меню с учетом их предпочтений, а поставщики будут предоставлять сертификаты качества. Родителям рекомендуется уточнить у школы, как организовано питание и какие опции доступны для детей с особыми потребностями. Новый стандарт призван повысить посещаемость столовых и улучшить здоровье учащихся.
Для кого колледжи станут бесплатными
Казахстанские школьники, окончившие девятый класс и решившие продолжить обучение в профессионально-технических колледжах, смогут делать это на бесплатной основе. Но есть одно условие — только по наиболее востребованным специальностям. Все остальные будут оплачивать обучение, как и раньше. Сегодня в Казахстане насчитывается 772 колледжа, где обучается 565 тысяч студентов.
В новом учебном году число бюджетных мест увеличится до 153 тысяч. Это на 10 тысяч больше, чем в 2024—2025 учебном году. 70% госзаказа будет направлено на технические специальности:
- машиностроение;
- транспорт;
- IT;
- строительство.
А также энергетика и другие.
Решение направлено на поддержку молодежи и обеспечение экономики квалифицированными кадрами, отметили в министерстве просвещения Казахстана.
Стипендии вырастут у студентов колледжей и вузов
С 1 сентября 2025 года в Казахстане вновь увеличат размер стипендий, их повышают регулярно. Так, в 2024 году, рост затронул более 445 тысяч учащихся. 2025 год также не станет исключением.
Какими будут стипендии в РК в 2025 году:
- студенты, колледжей (рабочие специальности) — 43 574 тенге (81 доллар);
- студенты колледжей (специалисты среднего звена) — 41 896 тенге (77,9 долларов);
- студенты бакалавриата — 52 372 тенге (97,4 доллара);
- студенты медицинских и педагогических направлений — 84 000 тенге (156,2 доллара);
- интерны — 94 862 тенге (176 долларов);
- магистранты — 117 098 (217,7 долларов);
- магистранты «Назарбаев Университета» — 218 750 тенге (406,7 долларов);
- врачи-резиденты и магистранты в сфере «Здравоохранение» — 134 664 тенге (250,4 доллара);
- докторанты — 262 500 тенге;
- слушатели подготовительных отделений — 44 516 тенге (82,7 долларов).
Как напомнили в министерстве науки и высшего образования, для отдельных категории студентов также установлены надбавки к стипендиям. В частности, к ним относятся лица с нарушением зрения и слуха (надбавка 75%), а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся под опекой (надбавка 30%).
Осенний призыв в Вооруженные Силы
С 1 сентября по 31 декабря 2025 года по всей стране пройдет осенняя призывная кампания. Согласно закону «О воинской службе и статусе военнослужащих», на срочную службу будут призываться граждане мужского пола от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для отсрочки или освобождения. Срок службы для призывников составляет 12 месяцев.
Общественные работы для нарушителей ПДД
С 1 сентября 2025 года за повторные нарушения правил дорожного движения, вместо штрафов, вводятся общественные работы. Нововведение затрагивает водителей, пешеходов и пользователей электросамокатов, чьи действия могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.
К общественным работам нарушители будут привлекаться в следующих случаях:
- водитель не уступил дорогу экстренным службам: скорой помощи, полиции, пожарным;
- пешеход нарушил правила перехода проезжей части и это привело к аварии;
- пользователь электросамоката создал опасную ситуацию на дороге.
Например, не уступив дорогу транспорту экстренных служб, автолюбитель рискует получить наказание в 20 часов общественных работ. Они будут включать уборку улиц, парков или ремонт общественных объектов.
При этом, как отметили в МВД, нарушители во время отработки будут обязаны носить жилеты с надписью «Отдать долг обществу». Сами же общественные работы, по мнению полицейских, позволят гражданам осознать последствия своих действий и внести вклад в благоустройство городов.
Налоговый контроль за мобильными переводами
С 1 сентября 2025 года налоговые органы усилят контроль за мобильными переводами для выявления скрытых доходов от предпринимательства. Это часть политики по сокращению теневой экономики. Под особый контроль попадут физические лица, получающие переводы на сумму более 1 миллиона тенге (1,8 тысячи долларов) за три месяца, за исключением переводов между близкими родственниками.
Банки будут передавать данные о крупных переводах в налоговые органы. При превышении порога налоговая может запросить уточнение источника средств. Если переводы связаны с коммерческой деятельностью, например, оплата за товары, услуги, фриланс, гражданин обязан зарегистрироваться как ИП и уплачивать налоги.
Новые взносы для собственников недвижимости
Взносы для владельцев квартир, нежилых помещений, парковок и кладовок в многоквартирных домах вводятся в Казахстане с 15 сентября 2025 года. Реформа направлена на повышение прозрачности и эффективности управления домами. Всего существует три вида взносов: два обязательных и один дополнительный для владельцев недвижимости. Они заменят стандартные платежи на содержание жилья.
На что используют взносы:
- текущий — покрывает расходы на управление домом и содержание общего имущества: уборку подъездов, освещение, обслуживание лифтов, текущий ремонт. Размер зависит от площади недвижимости и утверждается жильцами;
- накопительный — формирует фонд для капитального ремонта: замены кровли, коммуникаций, фасадов. Минимальный размер устанавливают местные власти, но жильцы могут согласовать большую сумму;
- целевой — направляется на проекты, такие как установка видеонаблюдения или благоустройство двора и утверждается жильцами. Минимальные взносы будут различаться в зависимости от региона проживания. Жильцам рекомендуется участвовать в собраниях, чтобы контролировать расходы.
Обязательная регистрация ИП
С 15 сентября 2025 года физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны регистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП) в следующих случаях:
- использование наемного труда на постоянной основе;
- доход от предпринимательства свыше 360 МРП — около 1,4 миллиона тенге (2,6 тысячи долларов) в год, примерно 117 960 тенге (219,3 доллара) в месяц при МРП 3 932 тенге (7,3 доллара).
Регистрацию ИП возможно произвести через портал госуслуг eGov.kz или налоговые органы. Необходимо выбрать налоговый режим: упрощенную декларацию, патент или общеустановленный режим. За уклонение от регистрации грозят штрафы и доначисление налогов.