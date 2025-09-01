Сентябрь 2025-го: какие изменения ждут казахстанцев

Также в ведомстве сообщили, что внедрение обучения работе с искусственным интеллектом отдельным предметом не запланировано: он будет интегрирован в каждый отдельный предмет, который уже есть в школьной программе. В Минпросвещения добавили, что по новому ГОСО, интегрированное обучение предметов предусмотрено только для школ, готовых к внедрению такого опыта. Остальные школы могут продолжать обучение по действующей схеме. Полная реализация запланирована на 2026−2027 год.