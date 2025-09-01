По информации, полученной от российских силовых ведомств и предоставленной РИА Новости, на Сумском направлении был нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины.
Как сообщил собеседник агентства, в результате точного ракетного удара был поражен район расположения роты материального обеспечения 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле населенного пункта Верхняя Сыроватка.
В ходе удара были уничтожены крупные складские комплексы, предназначенные для материально-технического обеспечения и хранения горюче-смазочных материалов.
Ранее сообщалось, что паника в рядах ВСУ привела к срыву их же собственной сдачи в плен.
