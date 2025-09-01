КНР хочет реализовать сто проектов по благосостоянию в нуждающихся странах

На 25-м заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай планирует реализовать 100 проектов по улучшению благосостояния в странах-членах, испытывающих потребность в помощи.
Кроме того, в текущем году Китай предоставит безвозмездную поддержку этим государствам в размере 2 миллиардов юаней (примерно 280 миллионов долларов).
Си Цзиньпин также подчеркнул, что страны ШОС должны работать над созданием более справедливой и рационально устроенной системы глобального управления. Он отметил, что важно поддерживать многостороннюю торговую систему, в центре которой находится Всемирная торговая организация.