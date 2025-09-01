Ричмонд
Тяньцзинь принял исторический саммит ШОС: как проходит: видео

В Китае открылась крупнейшая встреча за всю историю Шанхайской организации сотрудничества. В Тяньцзине собрались лидеры более 20 стран и представители международных организаций, включая ООН. На повестке — стратегия развития ШОС до 2035 года, вопросы безопасности, энергетики и мировой экономики.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в китайском Тяньцзине называют историческим. Мероприятие проходит с участием 21 главы государства и руководителей десяти международных структур, в числе которых ООН, СНГ, Лига арабских государств и АСЕАН.

Вступительное слово произнёс председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что страны ШОС должны «совместно противостоять блоковой конфронтации и травле», а также отстаивать миропорядок с центральной ролью Организации Объединённых Наций. По его словам, совокупный объём экономики государств объединения уже приблизился к триллионам долларов, а дальнейшее укрепление сотрудничества требует создания Банка развития ШОС.

Перед началом заседания президенты и премьеры обменялись короткими приветствиями. Владимир Путин прибыл на площадку на автомобиле Aurus и успел пообщаться с Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер также может провести ряд двусторонних встреч на полях форума.

