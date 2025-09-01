Ричмонд
В Тяньцзине Дмитриеву напомнили о медвежонке, а он рассказал об экономике

На полях саммита ШОС в Тяньцзине журналисты в шутку поинтересовались у спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, не встретил ли он «дракона» в Китае.

На полях саммита ШОС в Тяньцзине журналисты в шутку поинтересовались у спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, не встретил ли он «дракона» в Китае. Напомним, что во время визита на Аляску ему довелось увидеть медвежонка. Дмитриев ответил серьёзно: по его словам, «Россия не изолирована», а экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами «резко усилится».

При этом на вопрос о сроках запуска в Китае российских платёжных карт Дмитриев отвечать не стал. Сейчас россиянам приходится расплачиваться либо наличными, либо картами зарубежных банков, что создаёт неудобства.

