В Тяньцзине Дмитриеву напомнили о медвежонке, а он рассказал об экономике

На полях саммита ШОС в Тяньцзине журналисты в шутку поинтересовались у спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, не встретил ли он «дракона» в Китае. Напомним, что во время визита на Аляску ему довелось увидеть медвежонка. Дмитриев ответил серьёзно: по его словам, «Россия не изолирована», а экономическое и инвестиционное сотрудничество с Китаем, Индией и другими странами «резко усилится».