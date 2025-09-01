Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сечин двумя словами описал сотрудничество РФ и Китая в нефтегазовой сфере

Глава «Роснефти» Игорь Сечин положительно оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Он также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Игорь Сечин положительно оценил перспективы сотрудничества России.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин положительно оценил перспективы сотрудничества России и Китая в нефтегазовой сфере. Он также принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Все хорошо», — заявил Сечин. Таким образом он ответил на вопрос о сотрудничестве с КНР для «Известий».

Президент Владимир Путин в интервью «Синьхуа» отметил, что Россия упрочила первенство по экспорту нефти и газа в Китай. С 2019 года совокупные поставки газа превысили 100 млрд кубометров. При этом планируется скоро ввести в эксплуатацию еще одну газовую магистраль.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что проведение саммита в Тяньцзине свидетельствует о значительном уровне международного сотрудничества. По его словам, данное событие опровергает появляющиеся утверждения о «изоляции» России.

Узнать больше по теме
Игорь Сечин: биография и личная жизнь главы «Роснефти»
Одной из наиболее влиятельных фигур и в экономической, и в политической жизни России последних двух десятилетий можно назвать главу ПАО «Роснефть» Игоря Сечина. Ранее он занимал пост заместителя руководителя администрации президента страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше