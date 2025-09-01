Сечин двумя словами описал сотрудничество РФ и Китая в нефтегазовой сфере

Узнать больше по теме

Игорь Сечин: биография и личная жизнь главы «Роснефти»

Одной из наиболее влиятельных фигур и в экономической, и в политической жизни России последних двух десятилетий можно назвать главу ПАО «Роснефть» Игоря Сечина. Ранее он занимал пост заместителя руководителя администрации президента страны. Собрали главное из его биографии.