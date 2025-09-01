Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом саммита ШОС: видео

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России Владимир Путин кратко побеседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше