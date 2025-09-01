Корреспонденту «МК» показали подготовку танковых экипажей в Курском приграничье: кадры учебных боев

49-й отдельный танковый батальон группировки войск «Север» стоит на охране Курского приграничья с августа прошлого года. Батальон, чьи экипажи нередко рисковали жизнью, сдерживая накаты превосходящих сил противника, вместе с десантниками, морпехами и мотострелками участвовал в освобождении русской земли от вэсэушных оккупантов. Теперь его основная задача — помощь в продвижении пехоты, поддержка подразделений, выполняющих сложнейшую задачу по формированию буферной зоны в Сумской области. На вооружении экипажей — новейшие модернизированные танки Т-80БВМ. Современная война диктует новые требования. То, что было характерным для танковой тактики — теперь редкость. Если в начале спецоперации танкисты работали в основном прямой наводкой, то теперь стрельба ведется с закрытых огневых позиций. В штате батальона есть подразделение беспилотников, с которым экипажи постоянно поддерживают связь. Задача расчетов «Мавиков» — передать координаты целей, провести корректировку огня и вовремя предупредить экипаж в случае опасности. А она присутствует постоянно. В Сумской области командиры отмечают большое количество FPV-дронов ВСУ, включая камикадзе на оптоволокне. Спасает танковый обвес: противодроновые сетки, решетки, цепи, маскировочные сети, а еще штатная динамическая защита танка и ловкость его экипажа. Командир танка с позывным «Точь» рассказывает, как его экипаж выжил и не потерял машину после прилетов трех эфпивишек противника. Помогла отменная реакция мехвода, сумевшего увести машину даже после попадания дрона практически в триплекс, а еще и отработавшая «на ура» активная защита. Конечно, выполнять основную задачу, прописанную в боевом уставе, то есть действовать в качестве основной ударной силы при прорыве обороны противника, танкистам тоже приходится. Наводчик «Ворон» и мехвод «Бывалый» рассказывают, как при наступлении в Глушковском районе Курской области выкатывались на прямую наводку, ведя огонь практически в упор — с 80-ти метров. В тот день они уничтожили опорный п.