Китай выдаст членам Межбанковского объединения ШОС кредиты на $1,4 млрд

Китай планирует предоставить членам Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества кредиты на сумму $1,4 млрд (10 млрд юаней). Об этом на саммите организации заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Источник: Life.ru

«Мы планируем выдать новый кредит членам Межбанковского объединения на сумму 10 млрд юаней в ближайшие три года», — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР также анонсировал реализацию 100 небольших, но значимых проектов в странах — членах ШОС, которые нуждаются в поддержке. Кроме этого, он отметил намерение предоставить странам организации грантовую помощь в размере 2 млн юаней.

Председатель КНР добавил, что с 2026 года планируют удвоить квоты на специальную стипендию ШОС. Также предложат программу инновационной подготовки докторантов для совместного воспитания научных талантов.

Как сообщал Life.ru, заседания лидеров стран ШОС начались 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь. Туда прибыл и президент России Владимир Путин. Перед началом мероприятия глава государства встретился с Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

