Токаев поздравил Мирзиеева и узбекский народ с Днем независимости

«Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Узбекистана. Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Шавката Мирзиеева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости», — говорится в сообщении в понедельник.
Президент Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Мирзиеева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене.
«Казахстан как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии», — говорится в телеграмме.