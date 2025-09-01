Ричмонд
Токаев поздравил Мирзиеева и узбекский народ с Днем независимости

Астана. 1 сентября. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и узбекский народ с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Узбекистана. Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Шавката Мирзиеева и весь братский узбекский народ с Днем Независимости», — говорится в сообщении в понедельник.

Президент Казахстана отметил впечатляющие успехи Узбекистана под сильным и авторитетным руководством Мирзиеева в социально-экономическом развитии, обеспечении благосостояния граждан и продвижении национальных интересов на международной арене.

«Казахстан как стратегический партнер и надежный союзник Узбекистана придает особое значение дальнейшему углублению многогранных межгосударственных связей с вашей страной. Уверен, казахско-узбекские отношения будут и впредь динамично развиваться в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки на благо наших братских народов, а также в интересах стабильности и безопасности в Центральной Азии», — говорится в телеграмме.