Лукашенко заявил о создании нескольких структур ШОС

В рамках саммита ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с несколькими предложениями, которые, на его взгляд помогут создать механизмы неделимой безопасности Евразии. Об этом сообщает агентство Белта.
Лукашенко предложил как можно скорее разработать хартию многообразия и многополярности. И ШОС, по его мнению, является именно той площадкой, где этот вопрос стоит обсудить. Глава РБ отметил важность создания Универсального центра ШОС по противодействию угрозам безопасности и структуру по борьбе наркотиками.
Он поприветствовал идею создания Банка развития ШОС, чтобы санкции не позволяли вмешиваться в трансграничные проекты в рамках организации. Также он отметил необходимость производить расчеты в национальных валютах.
«Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии — все это будет в центре нашего внимания», — подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что члены организации должны плотно сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, логистики, энергетики и других отраслях.