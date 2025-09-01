Ричмонд
Лукашенко заявил о создании нескольких структур ШОС

В рамках саммита ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с несколькими предложениями, которые, на его взгляд помогут создать механизмы неделимой безопасности Евразии. Об этом сообщает агентство Белта.

Лукашенко предложил как можно скорее разработать хартию многообразия и многополярности. И ШОС, по его мнению, является именно той площадкой, где этот вопрос стоит обсудить. Глава РБ отметил важность создания Универсального центра ШОС по противодействию угрозам безопасности и структуру по борьбе наркотиками.

Он поприветствовал идею создания Банка развития ШОС, чтобы санкции не позволяли вмешиваться в трансграничные проекты в рамках организации. Также он отметил необходимость производить расчеты в национальных валютах.

«Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов, и такие цифры не предел. Расчеты в национальных валютах, создание совместных фондов, инвестиции в цифровую экономику и зеленые технологии — все это будет в центре нашего внимания», — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что члены организации должны плотно сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, логистики, энергетики и других отраслях.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше