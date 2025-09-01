Ричмонд
Путин взял слово на саммите ШОС и говорит про независимость

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Китае.

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в Китае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время речи российский лидер напомнил про принципы ООН. Они, по его словам, должны быть незыблемы, когда это касается уважения независимости государств.

«Принципы ООН, в том числе уважение независимости государств, верны и незыблемы и сегодня», — отметил Путин.

ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
