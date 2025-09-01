Трамп объяснил необходимость таможенных тарифов для экономики: отмена пошлин грозит США статусом третьего мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о потенциальных катастрофических последствиях в случае отмены таможенных пошлин. Соответствующее заявление он разместил на странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, благодаря действующей тарифной политике в экономику США будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Трамп подчеркнул, что в случае прекращения действия пошлин по решению суда практически все инвестиции будут немедленно аннулированы.
«Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой», — пишет глава Белого дома.
В отдельной публикации президент также отметил положительную динамику цен на внутреннем рынке. Он констатировал практическое отсутствие инфляции в стране. По мнению Трампа, такие достижения стали возможными благодаря введению «великолепных пошлин».
Прежде Трамп предупредил, что Вашингтон может вновь ввести импортные пошлины в размере 35%, если Евросоюз не выполнит свои инвестиционные обязательства перед американской экономикой.