Трамп объяснил необходимость таможенных тарифов для экономики: отмена пошлин грозит США статусом третьего мира

Трамп рассказал о рисках превращения США в страну третьего мира без пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о потенциальных катастрофических последствиях в случае отмены таможенных пошлин. Соответствующее заявление он разместил на странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, благодаря действующей тарифной политике в экономику США будет инвестировано более 15 триллионов долларов. Трамп подчеркнул, что в случае прекращения действия пошлин по решению суда практически все инвестиции будут немедленно аннулированы.

«Во многом мы станем страной третьего мира, у которой не будет надежд на то, чтобы вновь стать великой», — пишет глава Белого дома.

В отдельной публикации президент также отметил положительную динамику цен на внутреннем рынке. Он констатировал практическое отсутствие инфляции в стране. По мнению Трампа, такие достижения стали возможными благодаря введению «великолепных пошлин».

Прежде Трамп предупредил, что Вашингтон может вновь ввести импортные пошлины в размере 35%, если Евросоюз не выполнит свои инвестиционные обязательства перед американской экономикой.

