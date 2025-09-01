Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса

Глава государства отметил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всём евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития.
«Система, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других. Пользуясь случаем, хочу сказать, что таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины», — сказал Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС.
«В результате государственного переворота на Украине в 2014 году было устранено то политическое руководство страны, которое не поддерживало вступление Украины в Североатлантический блок», — сказал Путин на заседании Совета глав государств — членов ШОС.
«Напомню, в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом», — сказал Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократного подчеркивали и говорили, при чем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России», — сказал Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).