Башкортостан может стать центром гражданских БПЛА

Республика Башкортостан с началом спецоперации продемонстрировала высокую способность к адаптации экономики под новые условия функционирования. Невзирая на трудности, обусловленные санкциями, республике удалось обеспечить положительную динамику промышленного роста, что свидетельствует о существенном потенциале и его устойчивости. Так что можно с уверенностью говорить: регион способен достаточно быстро адаптировать производственные мощности, которые были задействованы в интересах СВО, к мирной жизни. В том числе это касается и отрасли беспилотной авиации, которая в настоящее время развивается преимущественно в интересах военных. Как известно, в республике еще до начала спецоперации был создан существенный задел для развития отрасли беспилотных авиационных систем. С началом военных действий, когда беспилотники продемонстрировали свою высокую боевую эффективность, в Башкирии была развернута работа по практическому формированию фактически новой промышленной отрасли — беспилотной авиации. Сегодня эта практика является передовой и ее берут на вооружение и другие регионы страны. В настоящее время регион имеет весь необходимый как научный, так и производственный потенциал, чтобы стать центром развития беспилотных авиационных систем в России, которые имеют громадный потенциал развития, в том числе и в сугубо гражданских сферах".