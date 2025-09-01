Башкортостан может стать центром гражданских БПЛА

Настало время быстро и решительно переориентировать технологические процессы на использование дронов в гражданских целях.
ОТ БОЕВЫХ ДРОНОВ К ГРАЖДАНСКИМ ВЫСОТАМ
«СВО рано или поздно закончится, а у беспилотников — огромный потенциал в самых разных областях, от сельского хозяйства до спасательных операций, — отмечал Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. — Я не раз говорил, что за БПЛА будущее. Мы активно вкладываемся в их развитие. Освоили производство FPV-дронов, которые очень эффективно показывают себя в ходе специальной военной операции. Поставляем их нашим бойцам на передовую. Учим управлению дронами и будущих защитников Отечества, и тех, кто потом будет применять их в гражданской, мирной жизни».
В Башкортостане налаженное производство военных дронов в дальнейшем намерены применять в гражданской, мирной жизни.
В Башкирии дроны помогают в сельском хозяйстве, кадастровом надзоре, картографии, металлургии, лесном секторе, в горно-рудной индустрии и других сферах.
Более того, по уровню дронофикации республика занимает третье место в России, а на прошедшем в Сколково международном форуме беспилотники и двигатели для них, произведенные в Башкирии, назвали одними из лучших.
Замглавы минпромторга России Василий Шпак в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что рейтинг позволит спроектировать национальную систему беспилотной воздушной статистики.
«Он оценивает такие показатели, как эффективность организации мероприятий по открытию воздушного пространства для беспилотников, качество и доступность соответствующей инфраструктуры, обеспеченность отрасли кадрами и финансами, уровень готовности регионов к реализации сценариев применения беспилотников, а также результаты применения беспилотных авиационных систем», — сказал он.
«Дроны — это не просто технологии, это будущее, которое уже наступило. Сегодня они становятся ключевым инструментом для решения логистических, социальных и экономических задач, особенно в нашей стране с ее огромными расстояниями и удаленными регионами. Без дронов невозможно эффективно развивать инфраструктуру, а их потенциал в улучшении качества жизни людей огромен», — говорил председатель совета Фонда НТИ, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.
ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ
Как уже было сказано, беспилотные летательные аппараты в Башкирии используются активно. Они следят за незаконными вырубкой леса, добычей полезных ископаемых, браконьерами, мониторят возгорания в лесах, уровень рек, оценивают экологическую ситуацию.
И направлений для их применения будет еще больше. В связи с этим Башкортостан уже сейчас нарабатывает связи, контакты и контракты. Так, 19 июня на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации между Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и правительством Башкортостана.
«Республика приобретает большое количество дронов гражданского назначения, в частности, для противопожарной службы и министерства лесного хозяйства. Это значимый шаг в укреплении нашей инфраструктуры», — сказал Глава Башкортостана.
В рамках подписанного соглашения стороны планируют определить наиболее перспективные области применения беспилотников в регионе, способствовать совершенствованию нормативно-правовой и технической базы использования дронов, участвовать в разработке и реализации профильных образовательных программ.
МАРШРУТ ПРОЛОЖЕН
В республике координацией предприятий в сфере беспилотных технологий занимается компания «Беспилотные объединённые технологии». Статус резидентов центра имеют около 20 компаний. В их числе НПО «Уфимец», «Интегральные роботизированные технологии “Форпост” и другие. По информации минпрома РБ, только за 2024 год в республике произведено свыше 6 тысяч БПЛА различного назначения.
Помимо этого, регион готовит кадры для беспилотной авиации. К 2030 году планируется ежегодно обучать до 2 тысяч человек, сообщал ранее «Башинформ».
Таким образом, при наличии налаженного производства, количестве и качестве производимых БПЛА Башкирия может даже стать одним из главных поставщиков гражданских беспилотников по всей стране.
Осталось только решить вопрос о включении в перечень закупаемых по госзаказу для госорганов дроны башкирского производства. И такая возможность, по словам начальника отдела развития беспилотных авиационных систем минпрома РБ Дмитрия Егорова, есть в ближайшем будущем.
КОМПЕТЕНТНО
Директор Института экономики, управления и бизнеса, доктор экономических наук Константин Гришин:
"Действительно, после окончания специальной военной операции неминуем перевод экономики на мирные рельсы. При этом нужно понимать, что массовый перевод производства с военной продукции на мирную потребует времени и ресурсов. Однако это не будет критично при грамотном подходе: у страны есть все возможности для успешного процесса такого перехода, без существенного замедления темпов экономического роста.
Республика Башкортостан с началом спецоперации продемонстрировала высокую способность к адаптации экономики под новые условия функционирования. Невзирая на трудности, обусловленные санкциями, республике удалось обеспечить положительную динамику промышленного роста, что свидетельствует о существенном потенциале и его устойчивости. Так что можно с уверенностью говорить: регион способен достаточно быстро адаптировать производственные мощности, которые были задействованы в интересах СВО, к мирной жизни. В том числе это касается и отрасли беспилотной авиации, которая в настоящее время развивается преимущественно в интересах военных. Как известно, в республике еще до начала спецоперации был создан существенный задел для развития отрасли беспилотных авиационных систем. С началом военных действий, когда беспилотники продемонстрировали свою высокую боевую эффективность, в Башкирии была развернута работа по практическому формированию фактически новой промышленной отрасли — беспилотной авиации. Сегодня эта практика является передовой и ее берут на вооружение и другие регионы страны. В настоящее время регион имеет весь необходимый как научный, так и производственный потенциал, чтобы стать центром развития беспилотных авиационных систем в России, которые имеют громадный потенциал развития, в том числе и в сугубо гражданских сферах".