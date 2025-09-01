Новый центр ШОС может появиться в Казахстане

«Климатические вызовы не признают границ и наносят ущерб многим государствам и регионам мира. Важно сообща разрабатывать эффективные стратегии борьбы с реальными угрозами, например, опустыниванием, засухами, обмелением водоемов, таянием ледников и другими экологическими проблемами. Поэтому выступаем за создание Центра изучения водных проблем ШОС в Казахстане», — заявил глава Казахстана.
Токаев также напомнил, что следующий год пройдет под знаком 25-летия Шанхайской организации сотрудничества.
«Считаем исключительно важным подойти к этой дате вдумчиво, рационально, чтобы получить действительно весомые, зрелые для наших народов практические результаты. Вновь выражаю признательность председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за его неустанные и продуктивные усилия по продвижению созидательных ценностей “Шанхайского духа”. Уверен, нынешний саммит войдет в летопись международных отношений как успешный форум, принявший конкретные решения. Они, безусловно, усилят потенциал ШОС», — подытожил глава Казахстана.
В заключение казахстанский лидер пожелал успехов Кыргызской Республике и ее президенту Садыру Жапарову в осуществлении следующего председательства в ШОС.