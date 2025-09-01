Путин на ШОС обозначил причину украинского кризиса

«Кризис на Украине возник не в результате нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве», — подчеркнул Путин, добавив, что Россия выступает за искоренение первопричин кризиса. Он отметил, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет другой. Трансляция саммита ведется на телеканале «Россия 24».