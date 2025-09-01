Путин заявил, что госпереворот в Киеве стал причиной украинского кризиса.
Украинский кризис вызван не действиями России, а государственным переворотом в Киеве, спровоцированным Западом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.
«Кризис на Украине возник не в результате нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве», — подчеркнул Путин, добавив, что Россия выступает за искоренение первопричин кризиса. Он отметил, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет другой. Трансляция саммита ведется на телеканале «Россия 24».
В ходе визита в КНР глава РФ принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также станет гостем военного парада, приуроченного к 80-летию победы народа Китая над японской оккупацией. Кроме того, в программе Владимира Путина предусмотрены двусторонние встречи с председателем Си Цзиньпином и руководителем КНДР Ким Чен Ыном. На месте событий работают корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.