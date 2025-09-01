Ричмонд
Лукашенко поздравил белорусов с Днем знаний

По словам президента, самое пристальное внимание к первоклассникам и первокурсникам, которые открывают дверь в удивительный мир знаний и профстановления.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей и научно-педагогических работников с Днем знаний, сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства назвал первое сентября особой датой в календаре для белоруса. Ведь в этот день в стране отмечается начало нового учебного года.

«Но самое пристальное внимание сегодня к первоклассникам и первокурсникам, которые открывают дверь в удивительный мир знаний и профессионального становления», — отметил Лукашенко.

Он пожелал, чтобы это время было у них продуктивным и увлекательным, а полученное образование — прочным фундаментом для дальнейшей карьеры.

Также Лукашенко обратился к учителям и родителям, так как, по его мнению, в их руках будущее страны.

«Вам доверена ответственная миссия — воспитать всесторонне развитого человека, помочь реализовать себя и научить любить Родину», — сказал он.

При это президент выразил уверенность, что и родители, и учителя, хорошо это понимают, и приложат все усилия, чтобы дети росли достойными гражданами.

«Пусть предстоящий учебный год принесет радость открытий, станет плодотворным и по-настоящему счастливым для каждого из вас. Желаю вам успехов, доброго здоровья и благополучия», — говорится в поздравлении главы государства.

