Токаев выступил на саммите ШОС в Китае

АСТАНА, 1 сен — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выcтупил на XXV саммите ШОС в Тяньцзине.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура.

«Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество», — подчеркнул он.

По его мнению, приоритетные задачи организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития наших народов в новую технологическую эпоху.

«Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против “трех зол”: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма», — заявил президент.

Казахстан, добавил он, выступает за дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности.

