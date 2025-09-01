Токаев выступил на саммите ШОС в Китае

Он подчеркнул, что Шанхайская организация сотрудничества по праву оценивается в мировом сообществе как эффективная, влиятельная, востребованная международная структура.
«Казахстан всецело поддерживает ключевые цели ШОС: равноправный многополярный миропорядок, безопасность и стабильность, невмешательство во внутренние дела государств и признание их права на суверенное развитие, справедливую международную торговлю и взаимовыгодное инвестиционное сотрудничество», — подчеркнул он.
По его мнению, приоритетные задачи организации служат благородной цели обеспечения благополучия, безопасности и устойчивого развития наших народов в новую технологическую эпоху.
«Будучи твердо приверженным основополагающим принципам уставных документов ШОС, Казахстан считает абсолютно актуальными совместные усилия в борьбе против “трех зол”: терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма», — заявил президент.
Казахстан, добавил он, выступает за дальнейшее укрепление «Шанхайского духа», ставшего олицетворением международной солидарности в интересах глобального мира и безопасности.