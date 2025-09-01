Путин анонсировал дату саммита ШОС в Москве

Президент России Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Китае анонсировал следующую встречу глав правительств ШОС в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
По словам российского лидера, мероприятие запланировано на ноябрь текущего года. О конкретных датах глава государства не сообщил.
«Заседание глав правительств ШОС пройдет в ноябре в Москве», — сказал Путин.
Ранее президент России в ходе выступления на саммите ШОС заявил о незыблемости принципов ООН. Это касается уважения независимости государств.
