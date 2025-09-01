Ричмонд
Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса

Кризис на Украине возник из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве, а также попытках втянуть страну в НАТО. Об этом в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент России Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Кризис на Украине возник не в результате нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве», — сказал Путин.

Ещё одной причиной кризиса российский лидер назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что несёт прямые угрозы России. По словам главы государства, Москва в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт другой.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит стремление Киева к дипломатическому урегулированию. Россия в свою очередь готова устранению проблемы политико-дипломатическими средствами.

