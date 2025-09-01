Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса

Ещё одной причиной кризиса российский лидер назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что несёт прямые угрозы России. По словам главы государства, Москва в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт другой.