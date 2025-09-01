«Кризис на Украине возник не в результате нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве», — сказал Путин.
Ещё одной причиной кризиса российский лидер назвал попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что несёт прямые угрозы России. По словам главы государства, Москва в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счёт другой.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит стремление Киева к дипломатическому урегулированию. Россия в свою очередь готова устранению проблемы политико-дипломатическими средствами.