Сын Лукашенко сопровождает его на саммите ШОС в Китае

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президента Беларуси Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает его сын Николай, об этом сообщает РИА Новости.
Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.
В мероприятиях принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.
Николай Лукашенко также присутствует на площадке саммита.
Самые яркие появления Николая Лукашенко на публике за год (видео)>>>.
Белорусский лидер прибыл в Тяньцзинь накануне, в аэропорту его встретили под мелодию знаменитой песни «Беловежская пуща».
В воскресенье белорусский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. В этот же день состоялся торжественный прием для высоких гостей.
ШОС была основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года к организации официально присоединилась Беларусь.
Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.