Сын Лукашенко сопровождает его на саммите ШОС в Китае

Самый крупный за всю историю объединения саммит проходит в Китае, на него прибыли более 20 лидеров иностранных государств.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 сен — Sputnik. Президента Беларуси Александра Лукашенко в поездке на саммит ШОС в Китае сопровождает его сын Николай, об этом сообщает РИА Новости.

Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

В мероприятиях принимают участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

Николай Лукашенко также присутствует на площадке саммита.

Самые яркие появления Николая Лукашенко на публике за год (видео)>>>.

Белорусский лидер прибыл в Тяньцзинь накануне, в аэропорту его встретили под мелодию знаменитой песни «Беловежская пуща».

В воскресенье белорусский лидер провел переговоры с Си Цзиньпином. В этот же день состоялся торжественный прием для высоких гостей.

ШОС была основана в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В июле 2024 года к организации официально присоединилась Беларусь.

Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

