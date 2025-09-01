Путин выразил надежду, что встреча с Трампом откроет дорогу к миру на Украине

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые в ходе переговоров на Аляске, создают основу для мирного урегулирования конфликта на Украине. На заседании Совета глав государств — членов ШОС, глава государства пообещал проинформировать участников саммита о результатах своей встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.
Путин отметил высоко оценил усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров, направленных на разрешение украинского кризиса. Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые в ходе недавней российско-американской встречи на высшем уровне на Аляске, также открывают путь к установлению мира.
«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также пойдут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — заключил он.
Личный диалог между российским и американским лидерами на Аляске состоялся еще 15 августа. Однако спустя несколько дней, глава МИД Сергей Лавров раскрыл некоторые детали той беседы. В частности, он подчеркнул, что президенты не касались одного вопроса — они не обсуждали санкции, введенные против России.