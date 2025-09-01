Ричмонд
Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Владимиром Путиным

Премьер-министр Индии встретился с президентом России на полях саммита ШОС.

Источник: Аргументы и факты

По словам премьер-министра Индии, Нарендра Моди, ему приятно встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», — поделился премьер-министр в социальной сети X* после беседы с российским лидером незадолго до начала саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Премьер-министр опубликовал фотографии неформального общения с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В Тяньцзине Моди также провел встречи с президентами Туркменистана, Узбекистана, Киргизии и премьер-министром Армении, где обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что перед началом заседания ШОС в Тяньцзине Владимир Путин коротко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

