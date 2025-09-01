Путин рассказал о принципах ООН: как он их охарактеризовал

Среди ключевых принципов Устава ООН, российский лидер отметил верховенство международного права, невмешательство во внутренние дела, право нации на самоопределение, суверенное равенство, а также уважение независимости и национальных интересов каждого государства. По его словам, все эти принципы остаются «верны и незыблемы».
«По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей… В ее устав вошли ключевые принципы… Эти принципы верны и незыблемы по сей день», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявлял, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в соответствии с ним. Российский лидер призывал другие страны также уважать принципы этого устава.