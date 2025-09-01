Ричмонд
Путин рассказал о принципах ООН: как он их охарактеризовал

Путин назвал принципы ООН незыблемыми и верными.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин начал свое выступление на заседании глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отметив в своей речи незыблемость принципов Организации Объединенных Наций (ООН).

Среди ключевых принципов Устава ООН, российский лидер отметил верховенство международного права, невмешательство во внутренние дела, право нации на самоопределение, суверенное равенство, а также уважение независимости и национальных интересов каждого государства. По его словам, все эти принципы остаются «верны и незыблемы».

«По итогам Второй мировой войны была создана Организация Объединенных Наций, которая в этом году также отмечает 80-летний юбилей… В ее устав вошли ключевые принципы… Эти принципы верны и незыблемы по сей день», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявлял, что Россия не нарушает Устав ООН и действует в соответствии с ним. Российский лидер призывал другие страны также уважать принципы этого устава.

