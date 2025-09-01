Ричмонд
Владимир Путин выступил на заседании совета глав стран-членов ШОС

Президент России Владимир Путин выступил на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября. Он подчеркнул, что основные принципы ООН, включая уважение суверенитета и независимости стран, сохраняют свою актуальность и сегодня.

По его словам, темпы развития взаимодействия внутри ШОС демонстрируют впечатляющую динамику, а сама организация усиливает роль в международных процессах. Президент отметил, что в торговле между странами объединения все активнее применяются расчеты в национальных валютах. Он также обратил внимание на позицию России в отношении украинского кризиса, подчеркнув, что безопасность одной страны не может строиться в ущерб другой.

По его словам, темпы развития взаимодействия внутри ШОС демонстрируют впечатляющую динамику, а сама организация усиливает роль в международных процессах. Президент отметил, что в торговле между странами объединения все активнее применяются расчеты в национальных валютах. Он также обратил внимание на позицию России в отношении украинского кризиса, подчеркнув, что безопасность одной страны не может строиться в ущерб другой.

По словам Путина, одной из причин конфликта стали попытки западных стран втянуть Украину в НАТО. При этом российский лидер выразил признательность Китаю, Индии и другим партнерам за их усилия в поиске мирного урегулирования ситуации.

Кроме того, глава государства заявил, что намерен проинформировать коллег по ШОС о результатах саммита на Аляске. Путин пояснил, что соответствующие обсуждения пройдут в ходе двусторонних встреч на полях заседания, передает РИА Новости.

Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 04:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше