Владимир Путин выступил на заседании совета глав стран-членов ШОС

По его словам, темпы развития взаимодействия внутри ШОС демонстрируют впечатляющую динамику, а сама организация усиливает роль в международных процессах. Президент отметил, что в торговле между странами объединения все активнее применяются расчеты в национальных валютах. Он также обратил внимание на позицию России в отношении украинского кризиса, подчеркнув, что безопасность одной страны не может строиться в ущерб другой.