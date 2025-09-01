Владимир Путин выступил на заседании совета глав стран-членов ШОС

Президент России Владимир Путин выступил на заседании совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Об этом стало известно в понедельник, 1 сентября. Он подчеркнул, что основные принципы ООН, включая уважение суверенитета и независимости стран, сохраняют свою актуальность и сегодня.
По его словам, темпы развития взаимодействия внутри ШОС демонстрируют впечатляющую динамику, а сама организация усиливает роль в международных процессах. Президент отметил, что в торговле между странами объединения все активнее применяются расчеты в национальных валютах. Он также обратил внимание на позицию России в отношении украинского кризиса, подчеркнув, что безопасность одной страны не может строиться в ущерб другой.
По словам Путина, одной из причин конфликта стали попытки западных стран втянуть Украину в НАТО. При этом российский лидер выразил признательность Китаю, Индии и другим партнерам за их усилия в поиске мирного урегулирования ситуации.
Владимир Путин прибыл на четыре дня в Китай для участия в саммите ШОС и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Его самолет приземлился в Тяньцзинь в 04:39. Главные цели поездки и что могут обсудить лидеры двух стран, «Вечерняя Москва» выясняла с политологом Сергеем Маркеловым.