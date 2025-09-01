Ричмонд
Системы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников ВСУ

В ночь на 1 сентября российские системы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, с полуночи до пяти часов утра по московскому времени было уничтожено и перехвачено 50 украинских дронов самолетного типа.

Наибольшее количество беспилотников было нейтрализовано над территорией Белгородской области (12 единиц) и над акваторией Черного моря (16 единиц). Четыре БПЛА сбиты в небе над Саратовской областью, по три — над Самарской и Оренбургской областями, а также Республикой Татарстан. Два аппарата уничтожены над Краснодарским краем, и семь — над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по тыловой инфраструктуре ВСУ.

