Владимир Путин перечислил главные причины украинского кризиса

Путин назвал причиной кризиса на Украине западный госпереворот 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением о причинах возникновения кризиса на Украине. В ходе выступления на саммите ШОС, российский лидер категорически опроверг версию о том, что кризис стал результатом «нападения России на Украину».

По словам Путина, истинной причиной кризиса стал государственный переворот в Киеве в 2014 году, который был поддержан и спровоцирован западными странами. Он подчеркнул, что последующие попытки вооруженных сил Украины подавить сопротивление в регионах, не принявших новый режим, усугубили ситуацию.

Глава государства также назвал вторую фундаментальную причину кризиса. Ею стали постоянные попытки Запада втянуть Украину в североатлантический альянс. Путин напомнил, что на протяжении многих лет Россия неоднократно заявляла о том, что расширение НАТО представляет прямую угрозу ее национальной безопасности.

Ранее Путин обозначил ключевые цели специальной военной операции на Украине. По словам президента, Россия рассматривает в качестве приоритетных задач установление устойчивого мира, гарантирование собственной безопасности и отстаивание прав русскоязычного населения Украины.

