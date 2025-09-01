Обнародованы главные заявления Путина на саммите ШОС

Путин отметил, что боевые действия в зоне спецоперации произошли не потому, что Россия «напала». Все произошло еще во время государственного переворота в бывшей советской республике. Одной и главных причин конфликта он назвал попытки Запада принять Украину в НАТО. И добавил, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой».