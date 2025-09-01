Обнародованы главные заявления Путина на саммите ШОС

Президент России Владимир Путин выступил в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества и сделал несколько важных заявлений. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер коснулся украинского кризиса и отметил, что во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске были достигнуты понимания по мирному урегулированию. Долгосрочный мир, по словам Путина, возможен только при устранении первопричин конфликта.
«Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования», — заявил он.
Путин отметил, что боевые действия в зоне спецоперации произошли не потому, что Россия «напала». Все произошло еще во время государственного переворота в бывшей советской республике. Одной и главных причин конфликта он назвал попытки Запада принять Украину в НАТО. И добавил, что «ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой».
Далее российский лидер поднял вопросы сотрудничества стран-членов ШОС. И особо подчеркнул, что в организации закладываются основы новой системы безопасности в Евразии. Они призваны сменить евроатлантические модели. Путин видит, как организация увеличивает свой вес в решении геополитических вопросов.
Президента России впечатлило развитие ШОС высокими темпами. Этому способствует, по его признанию, и расчеты в национальных валютах.
Ранее «МК» писал, что следующий саммит ШОС состоится в Москве в ноябре 2025 года.