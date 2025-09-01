Си Цзиньпин призвал не допускать искажения истории Второй мировой войны

Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
«ШОС следует продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны», — сказал китайский лидер на 25-м заседании Совета глав государств-членов этого объединения.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что Россия и Китай выступают против любых попыток переписывания истории Второй мировой войны и героизации преступников тех лет.
Глава государства отметил, что подобные действия являются опасной тенденцией, которая ведёт к подрыву исторической памяти.