Си Цзиньпин призвал не допускать искажения истории Второй мировой войны

Председатель КНР на заседании ШОС выступил с заявлением об истории Второй мировой войны.

Источник: Аргументы и факты

Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«ШОС следует продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны», — сказал китайский лидер на 25-м заседании Совета глав государств-членов этого объединения.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа» заявил, что Россия и Китай выступают против любых попыток переписывания истории Второй мировой войны и героизации преступников тех лет.

Глава государства отметил, что подобные действия являются опасной тенденцией, которая ведёт к подрыву исторической памяти.

