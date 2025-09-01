Степашин рассказал о следующих переговорах по Украине: есть «большие сомнения» по поводу Зеленского

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин уверен, что глава киевского режима Владимир Зеленский вряд ли будет присутствовать на следующих переговорах на высшем уровне по урегулированию на Украине.
«Насчет ближайшего времени надо спросить у лидеров, на самом деле. У меня большие сомнения, что среди лидеров может быть Зеленский. Вот это у меня большие сомнения», — сказал РИА Новости экс-премьер РФ, отвечая на вопрос о возможном повторении встречи лидеров России и США в ближайшее время.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Киев формально поддерживает идею встречи, однако фактически надеется на ее срыв с последующим обвинением Москвы. При этом, по его мнению, по итогам саммита ШОС президент США Дональд Трамп может побудить Зеленского к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.