Путин: итоги саммита на Аляске открывают дорогу к миру на Украине

Президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета глав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он заявил, что договоренности, достигнутые на его встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, открывают дорогу к миру на Украине.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении (урегулирования военного конфликта на Украине.— “Ъ”), открывая дорогу к миру на Украине», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что проинформировал о результатах двустороннего саммита председателя КНР Си Цзиньпина. Президент РФ также пообещал рассказать о достигнутых договоренностях главам государств ШОС.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Их переговоры длились почти три часа. Главной темой саммита было урегулирование украинского конфликта. Кремль назвал разговор Путина и Трампа «своевременным и конструктивным», но детали раскрывать отказался.

