Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин надеется, что достигнутые на Аляске понимания «откроют» дорогу к миру

Россия высоко оценивает усилия Китая, Индии и других стран-партнеров, направленные на урегулирование конфликта на Украине, отметил президент РФ.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые на встрече с США на Аляске, станут основой для достижения мира на Украине. Об этом лидер РФ заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Путин отметил, что Россия высоко оценивает усилия Китая, Индии и других стран-партнеров, направленные на урегулирование конфликта на Украине.

«Мы высоко ценим усилия и предложения наших стратегических партнеров, таких как Китай и Индия, которые направлены на содействие урегулированию украинского кризиса. Достигнутые на недавней встрече с США на Аляске договоренности, надеюсь, также будут способствовать достижению мира на Украине», — сказал Путин в своем выступлении на саммите ШОС.

Ранее в Кремле заявили, что детали переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах урегулирования украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше