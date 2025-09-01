Путин надеется, что достигнутые на Аляске понимания «откроют» дорогу к миру

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что договоренности, достигнутые на встрече с США на Аляске, станут основой для достижения мира на Украине. Об этом лидер РФ заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Путин отметил, что Россия высоко оценивает усилия Китая, Индии и других стран-партнеров, направленные на урегулирование конфликта на Украине.
«Мы высоко ценим усилия и предложения наших стратегических партнеров, таких как Китай и Индия, которые направлены на содействие урегулированию украинского кризиса. Достигнутые на недавней встрече с США на Аляске договоренности, надеюсь, также будут способствовать достижению мира на Украине», — сказал Путин в своем выступлении на саммите ШОС.
Ранее в Кремле заявили, что детали переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах урегулирования украинского конфликта.