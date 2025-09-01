Ричмонд
Лукашенко: Белоруссия гордится, что стала частью «шанхайской семьи»

По словам белорусского президента, участие в ШОС отвечает «коренным долгосрочным интересам» страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна гордится тем, что года назад стала полноправной участницей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он высказал мнение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в рамках саммита организации.

«Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью “шанхайской семьи” — наш стратегический выбор», — приводит слова политика Белорусское телеграфное агентство (БелТА).

Лукашенко также отметил, что Белоруссия считает очень важным формирование общего научно-инновационного пространства ШОС. Он высказался и о Банке развития организации, назвав его создание важным шагом к экономическому суверенитету входящих в ШОС стран.

«Закономерно, что в Шанхайскую организацию сотрудничества стремятся новые государства. Минск поддерживает ее расширение за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу “шанхайского духа”: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию», — подчеркнул белорусский лидер.

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине. В нем участвует и президент России Владимир Путин.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше