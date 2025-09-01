Лукашенко: Белоруссия гордится, что стала частью «шанхайской семьи»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна гордится тем, что года назад стала полноправной участницей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он высказал мнение на заседании Совета глав государств-членов ШОС в рамках саммита организации.
«Это отвечает коренным долгосрочным интересам нашего государства и открывает дополнительные перспективы и обширные сферы сотрудничества. Быть частью “шанхайской семьи” — наш стратегический выбор», — приводит слова политика Белорусское телеграфное агентство (БелТА).
Лукашенко также отметил, что Белоруссия считает очень важным формирование общего научно-инновационного пространства ШОС. Он высказался и о Банке развития организации, назвав его создание важным шагом к экономическому суверенитету входящих в ШОС стран.
«Закономерно, что в Шанхайскую организацию сотрудничества стремятся новые государства. Минск поддерживает ее расширение за счет новых членов и партнеров. Тех, кто без оговорок разделяет ценности и основу “шанхайского духа”: взаимное уважение и доверие, равенство, диалог, стремление к общему развитию», — подчеркнул белорусский лидер.
Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине. В нем участвует и президент России Владимир Путин.