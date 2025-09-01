Устранение первопричин украинского конфликта является условием для его долгосрочного урегулирования, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Конечно, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены первопричины кризиса, о которых я только что сказал и о которых говорил неоднократно ранее, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности», — сказал российский лидер.
Глава государства также отметил, что Россия высоко ценит усилия Китая, Индии и других партнеров по разрешению кризиса.
Напомним, в мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что первопричины украинского конфликта следует удалить, как раковую опухоль. Он подчеркнул, что для России принципиально важно обеспечение прав русскоязычного населения на Украине, которое ущемляется законами, принятыми киевским режимом.