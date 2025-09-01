Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Красноярского края поздравил с Днем знаний офицеров и курсантов СФУ

Глава региона Михаил Котюков поздравил с Днем знаний офицеров и курсантов Военно-инженерного института СФУ.

Источник: ТГ-канал Михаила Котюкова

По словам губернатора, здесь проходят подготовку более 400 студентов из 21 региона страны. Первокурсниками в этом году стали 80 человек.

«Выбор в пользу получения качественного инженерного образования сделали не только красноярские парни и девушки, но и ребята из Тывы, Хакасии, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Томской, Омской, Тульской областей, Забайкальского и Хабаровского краев. Пожелал курсантам упорства и успехов в освоении учебной программы, крепкой студенческой дружбы и удачи», — рассказал Михаил Котюков.