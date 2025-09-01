Кризис на Украине стал следствием спровоцированного западными странами государственного переворота в Киеве в 2014 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
Данный кризис возник не как результат нападения России на Украину, а как следствие государственного переворота на Украине, который был поддержан и инспирирован Западом, с последующими попытками силового подавления сопротивления в тех регионах и среди тех граждан, которые отвергли насильственную смену власти, подчеркнул российский лидер.
Президент РФ указал, что другой ключевой причиной конфликта стали непрекращающиеся попытки Запада интегрировать Киев в структуры НАТО. Как мы неоднократно заявляли на протяжении многих лет, это создаёт прямую угрозу безопасности России, констатировал Путин.
Глава государства обратил внимание, что в результате событий 2014 года было отстранено от власти то политическое руководство Украины, которое придерживалось мнения о недопустимости вступления страны в Североатлантический альянс.
