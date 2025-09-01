Данный кризис возник не как результат нападения России на Украину, а как следствие государственного переворота на Украине, который был поддержан и инспирирован Западом, с последующими попытками силового подавления сопротивления в тех регионах и среди тех граждан, которые отвергли насильственную смену власти, подчеркнул российский лидер.