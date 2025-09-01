Президент Польши потребовал от Германии репарации

Навроцкий отметил, что требование репараций является безоговорочным и направлено на общее благо, а также на достижение исторической справедливости. Он уточнил, что данный вопрос не является инструментом исторической амнезии, но отражает потребность Польши как прифронтового государства в правде и четких взаимоотношениях с Германией.