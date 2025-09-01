Ричмонд
Президент Польши потребовал от Германии репарации

Польский президент Кароль Навроцкий в своей речи на мемориале Вестерплатте в Гданьске, приуроченной к годовщине начала Второй мировой войны, заявил о необходимости окончательного урегулирования вопроса репарационных выплат со стороны Германии.

Он подчеркнул, что без компенсации за ущерб, причиненный в период нацистской оккупации, невозможно построить подлинно добрососедские и прозрачные отношения между странами.

Навроцкий отметил, что требование репараций является безоговорочным и направлено на общее благо, а также на достижение исторической справедливости. Он уточнил, что данный вопрос не является инструментом исторической амнезии, но отражает потребность Польши как прифронтового государства в правде и четких взаимоотношениях с Германией.

Тема репараций была активно инициирована Варшавой в период правления партии «Право и справедливость» (2015−2023 гг.) и продолжает оставаться актуальной в политической повестке.

Ранее сообщалось, что глава ЕК и премьер Польши совершили «смелый поступок».

