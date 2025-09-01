Путин: заседание глав правительств стран ШОС состоится в ноябре в Москве

«Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Будем рады видеть делегации всех государств, дорогие друзья», — сказал Путин.
В Китае проходит саммит ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании Совета глав государств-членов организации, подчеркнул, что она стала крупнейшей региональной структурой в мире, объединившей 26 стран. Китайский лидер призвал входящие в ШОС государства защищать миропорядок с центральной ролью ООН.
