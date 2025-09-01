Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: заседание глав правительств стран ШОС состоится в ноябре в Москве

Глава России подчеркнул, что государство будет радо видеть делегации всех участников Шанхайской организации сотрудничества.

Источник: Аргументы и факты

В Москве в ноябре состоится заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС в Китае президент России Владимир Путин.

«Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества. Будем рады видеть делегации всех государств, дорогие друзья», — сказал Путин.

В Китае проходит саммит ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании Совета глав государств-членов организации, подчеркнул, что она стала крупнейшей региональной структурой в мире, объединившей 26 стран. Китайский лидер призвал входящие в ШОС государства защищать миропорядок с центральной ролью ООН.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше