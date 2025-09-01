Ричмонд
Владимир Путин рассказал о первопричинах кризиса на Украине

Путин рассказал о подходе РФ к разрешению украинской ситуации.

Источник: Комсомольская правда

В вопросе урегулирования кризиса на Украине Россия склонятся к подходу, что ни одно государство не способно обеспечить собственную безопасность за счет другого. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав стран-участников ШОС.

«Система, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счёт безопасности других», — высказался политик.

Он подчеркнул, что именно такой принцип поддерживает Москва в отношении украинской ситуации.

Путин также напомнил, что причиной этого конфликта стал госпереворот, произошедший при поддержке Запада в 2014 году в Незалежной. По его словам, по итогам инцидента сместили прошлое руководство страны, выступавшее против вступления в НАТО.

Кроме того, президент отметил, что постоянные попытки Запада втянуть Украину в блок на протяжении многих лет рассматривались РФ как прямая угроза ее безопасности.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что соглашения, достигнутые во время саммита на Аляске, помогут заложить фундамент для перемирия на Украине. Он также положительно отметил вклад КНР, Индии и других ключевых партнеров в поиске путей разрешения конфликта.

