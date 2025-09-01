Путин: достигнутые на Аляске договорённости открывают дорогу к миру на Украине

Саммит ШОС 2025 года называют историческим: более 20 глав государств и представители 10 международных организаций обсуждают стратегию развития организации на ближайшие 10 лет. Важность встречи для России — в укреплении многополярного мира, для Китая и других участников — в поддержке в отношениях с Западом.