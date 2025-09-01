Путин: достигнутые на Аляске договорённости открывают дорогу к миру на Украине

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине Владимир Путин подчеркнул, что переговоры на Аляске создают условия для урегулирования украинского кризиса. Российский лидер отметил, что долгосрочное решение конфликта возможно только после устранения его первопричин, а безопасность стран нельзя строить за счёт других.
«Я уже проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о достигнутых договорённостях с президентом США. Сегодня и завтра на полях саммита я подробно расскажу коллегам из ШОС о результатах переговоров на Аляске», — сказал Путин.
Президент России также напомнил, что кризис на Украине возник не из-за «нападения», а вследствие госпереворота, и попытки Запада втянуть страну в НАТО стали одной из причин конфликта. Россия высоко ценит усилия Китая, Индии и других партнёров по урегулированию ситуации.
Помимо Украины, Путин подчеркнул успехи ШОС в экономике и международной политике: организация последовательно наращивает влияние, темпы сотрудничества впечатляют, а национальные валюты всё шире используются во взаимных расчетах между странами-членами. Диалог в ШОС, по словам президента, помогает формировать новую систему безопасности в Евразии, заменяя устаревшие евроцентричные модели.
Си Цзиньпин в свою очередь призвал участников ШОС противодействовать блоковой конфронтации. Он подчеркнул важность справедливости и объективного подхода к истории Второй мировой войны, выступив против мышления в духе холодной войны.
Спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что саммит демонстрирует высокий уровень взаимодействия и опровергает миф о «изоляции» России. По его словам, экономическое и инвестиционное сотрудничество в рамках ШОС после саммита значительно усилится, а к партнёрству подключаются новые страны.
Саммит ШОС 2025 года называют историческим: более 20 глав государств и представители 10 международных организаций обсуждают стратегию развития организации на ближайшие 10 лет. Важность встречи для России — в укреплении многополярного мира, для Китая и других участников — в поддержке в отношениях с Западом.