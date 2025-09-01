Путин и Моди поехали на переговоры на саммите ШОС в одной машине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди поехали на переговоры в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в одном автомобиле. Об этом проинформировал в своем Telegram-канале репортер ВГТРК Павел Зарубин.
«Это решение было принято несколько минут назад. Никто об этом не знал», — отметил журналист.
Добавим, что Путин и Моди, а также председатель КНР Си Цзиньпин, коротко пообщались и перед заседанием Совета глав государств-членов ШОС (саммит организации проходит в Китае). После этого разговора индийский премьер заявил, что ему «всегда приятно встречаться» с российским лидером.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше