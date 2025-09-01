Ричмонд
Названо слабое место польской армии в случае конфликта

Согласно публикации издания Dziennik Gazeta Prawna, Польша сталкивается с серьезным риском дефицита топлива для своих вооруженных сил в случае военного конфликта.

Несмотря на 26-летнее членство в НАТО, страна до сих пор не интегрирована в общеевропейскую систему военных трубопроводов (CEPS), что создает уязвимость в логистической цепи.

Аналитики Центра восточных исследований предупреждают, что зависимость от железнодорожных и автомобильных цистерн для снабжения топливом может быстро привести к их нехватке и перегруженности транспортной инфраструктуры в Центральной Европе.

Переговоры о подключении Польши к системе военного топливоснабжения ведутся с 2014 года, но ключевым препятствием остается вопрос финансирования проекта, оцениваемого в 21 миллиард евро для всего региона.

Польша и другие страны Восточной Европы настаивают на использовании общего бюджета НАТО и средств ЕС для реализации этой стратегической инвестиции, однако встречают сопротивление со стороны государств Южной Европы, не желающих перераспределять финансовые ресурсы.

Ранее сообщалось, что президент Польши потребовал от Германии репарации.

