Согласно публикации издания Dziennik Gazeta Prawna, Польша сталкивается с серьезным риском дефицита топлива для своих вооруженных сил в случае военного конфликта. Несмотря на 26-летнее членство в НАТО, страна до сих пор не интегрирована в общеевропейскую систему военных трубопроводов (CEPS), что создает уязвимость в логистической цепи.
Аналитики Центра восточных исследований предупреждают, что зависимость от железнодорожных и автомобильных цистерн для снабжения топливом может быстро привести к их нехватке и перегруженности транспортной инфраструктуры в Центральной Европе.
Переговоры о подключении Польши к системе военного топливоснабжения ведутся с 2014 года, но ключевым препятствием остается вопрос финансирования проекта, оцениваемого в 21 миллиард евро для всего региона.
Польша и другие страны Восточной Европы настаивают на использовании общего бюджета НАТО и средств ЕС для реализации этой стратегической инвестиции, однако встречают сопротивление со стороны государств Южной Европы, не желающих перераспределять финансовые ресурсы.
Ранее сообщалось, что президент Польши потребовал от Германии репарации.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.