Названо слабое место польской армии в случае конфликта

Согласно публикации издания Dziennik Gazeta Prawna, Польша сталкивается с серьезным риском дефицита топлива для своих вооруженных сил в случае военного конфликта. Несмотря на 26-летнее членство в НАТО, страна до сих пор не интегрирована в общеевропейскую систему военных трубопроводов (CEPS), что создает уязвимость в логистической цепи.